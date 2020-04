Cuadrado si è raccontato a Canal RCN. Il calciatore bianconero ha parlato dei suoi primi passi nel mondo del calcio: "Sono stato in Argentina per un po' di tempo, ma non diedero fiducia. Sono stato nel Tiro Federal, ho fatto anche un provino con il Boca, ma alla fine non ha funzionato nulla. In nessuno modo. Comunque, mi è servito per avere esperienza, ho acquisito i metodi argentini. Tutto serve e quando passa il tempo, tutto ciò che accade può aiutarti. Ero piccolo e magrolino, forse era per questo che non mi presero..."