In conferenza stampa, Antonio Conte ha ripercorso la sua carriera: "Quando ho iniziato, ad Arezzo, è stata la stagione in cui fui esonerato dopo 9 partite, per poi essere richiamato quando ne mancavano 12-13. E nonostante un'importante penalizzazione avremmo potuto centrare la salvezza all'ultima gara. Per me fu un momento duro, ma fu in quella stagione che diventai un allenatore. Fu una stagione difficile, ma so che quella fu la stagione in cui diventai un bravo allenatore, proprio per via di quella stagione".