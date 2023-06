Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha svelato un curioso retroscena riguardante l'ex ad della Juve Beppe Marotta.'Io stavo per venire alla Fiorentina, ero caldissimo. Una mattina Garrone mi bloccò e mi chiese dove stessi andando. Io gli dissi che avevo un appuntamento con Corvino a Firenze Sud, lui mi rispose che non mi sarei mosso da Genova. Lui stava tornando dalla Scozia e venne a sapere che Marotta mi aveva venduto. Rimase sorpreso. Allora io promisi alla buonanima del presidente che sarei rimasto qui solo ed esclusivamente per lui, ma anche che ci saremmo qualificati per le coppe e che avrebbe dovuto mandare via Marotta. Il giorno dopo siamo andati in Champions League e Garrone disse a Marotta “Vai a casa”. Lui l’ha saputo e continua a rompermi i coglioni ancora oggi'.