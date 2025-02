Il retroscena di Caressa su Yildiz: 'Mi dicono sia molto ripreso negli allenamenti'

AFP or licensors

Sky - La situazione all'interno della Juventus dopo l'eliminazione

Momento non facile per ladopo l'eliminazione in Champions League di pochi giorni fa che ha lasciato strascichi nell'ambiente bianconero e ovviamente soprattutto tra i tifosi. Sotto la lente d'ingrandimento anche le parole dell'allenatore, Thiago Motta, sia nel post partita di PSV-Juventus sia in conferenza stampa.E proprio su questo si è soffermato Sky, sottolineando che da una parte Motta ha fatto autrocritica ma dall'altra ha parlato di "grande eliminatoria" per il primo tempo dell'andata. E come riportato sempre da Sky, la società adesso si aspetta una risposta da parte della squadra perché un passo falso a Cagliari renderebbe ancora più critica la situazione ambientale.

Caressa su Yildiz: "Mi dicono che sia molto ripreso in allenamento"

Tra i temi di cui si è discusso molto in questi giorni anche la gestione di Kenan Yildiz, lasciato fuori sia contro l'Inter che con il PSV nella partita di ritorno. Il classe 2005 turco torna titolare contro il Cagliari. E proprio su Yildiz c'è un retroscena raccontato da Fabio Caressa: "Non sempre quello buono va in campo, non parlo della Juve, in generale".