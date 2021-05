Gigi Buffon annuncia l'addio alla Juventus a fine stagione raccontando un retroscena ai microfoni di Bein Sports: "Il mio pensiero di andare ad agosto in un’altra squadra in Champions l’avevo trasferito alla Juve. Però c’era l’impegno con loro, c’era l’avvento di Pirlo, e siccome mi ritengo una persona leale, non sono venuto meno e sono rimasto volentieri". A giugno sarà addio, dopo il quale il portiere ha spiegato di non aver ancora deciso se ritirarsi o ripartire da un altro club.