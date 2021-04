Nel corso di una lunga intervista a One Football, l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato così sul suo arrivo in bianconero, spiegando il motivo che l'ha convinto a scegliere Torino nel 2011 dopo l'esperienza in Germania al Wolfsburg: "Alla Juventus è sempre impossibile dire di no e avrei scelto di trasferirmi anche senza Delneri. Però lui è stato un allenatore determinante per la mia carriera ed è anche grazie al suo consenso che ho vestito la maglia bianconera".