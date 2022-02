L'ex difesnore del Milan Dario Simic, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha svelato un curioso retroscena di mercato accaduto nel 1996 con l'ex ds della Juve Luciano Moggi.



'​Nel 1996 mi cercò Moggi perche voleva portarmi alla Juve. A quei tempi, per una giovane promessa, esisteva solo la Serie A. La guardavo in tv e pensavo: 'Lì ci sono i campioni, voglio giocarci'. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma tre anni dopo è arrivata l’Inter'.