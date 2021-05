Analizzando la vittoria dello scudetto dell'Inter dopo il successo contro la Sampdoria, negli studi di Sky Paolo Condò ha raccontato un aneddoto su Chiellini e il suo ex allenatore Antonio Conte: "Chiellini ha detto al mio amico Maurizio Crosetti che Conte vale dieci punti. Nel momento in cui firmò per l'Inter, il difensore della Juventus disse che il suo ex allenatore è capace di dare 10 punti in più a una squadra".