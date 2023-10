Il giallo a Kean ha cambiato i piani di Allegri, che era pronto a passare al 4-3-3 con Chiesa, Vlahovic e Kean. Una bozza di tridente si è vista solo negli ultimi minuti, con l'ingresso del giovane Yildiz. Soluzione per battere il Verona o esperimento per il futuro?#DAZN pic.twitter.com/G3JgJ3HRCO — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 29, 2023

Massimilianoieri, prima dell'ammonizione di Moise Kean stava pensando di cambiare modulo optando per un 4-3-3. Esperimento per il futuro o idea per provare a vincere la partita? Dazn ha riportato la foto del foglietto con gli appunti del tecnico livornese. Di seguito l'immagine.