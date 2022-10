Giuseppe, conduttore de La Zanzara, ha parlato di Massimiliano Allegri: "non ha mai avuto una idea di gioco definita. In questo momento i singoli sembra che siano abbandonati a se stessi, sembra che non ci sia un'idea di una squadra". E, sempre a Juventibus, ha aggiunto: "Le dichiarazioni di Allegri lo dimostrano. Qualcuno mi ha detto, e non vi posso dire chi, che come lui ha detto nel post gara di Milan-Juventus 'ho visto la squadra andare all'indietro', sia quasi un modo per farsi cacciare. Me l'ha detto una persona influente nel mondo Juventus. Qualcuno sostiene che stia cercando un pretesto per farsi mandare via, ma io a queste cose non credo".