Quella tra Max Allegri e il Real Madrid è una storia che non inizia certo da oggi. Dopo il rifiuto di tre anni fa quando era alla Juventus, a gennaio ci sono stati i primi contatti tra l'allenatore e le Merengues per capire la disponibilità di Max a trasferirsi in Spagna. A svelare il retroscena è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Florentino Perez aveva già intuito da tempo la volontà di Zinedine Zidane di lasciare la panchina dei Blancos per iniziare una nuova avventura, che potrebbe anche ritingersi di bianconero.