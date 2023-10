Il grande assente. La festa dei 100 anni della famiglia Angelli si è tenuta martedì sera al Pala Alpitour ma mancava, uno dei presidenti più vincenti di sempre, oltre che il primo tifoso della Juventus. 12 anni alla guida della Vecchia Signora ricchi di successi. Il Presidente però è ancora a Torino, lo testimonia l'incontro con Massimilianodi cui parla oggi il Corriere di Torino. Nove Scudetti di fila e quel "Orgoglio gobbo" come da lui stesso dichiarato hanno tenuto Andrea lontano dalla festa, ma non dalla Juve.Una lunga amicizia quella che lega Agnelli e Allegri, esoneri, nuove chiamate e cicli vincenti. Ieri mattina, come già successo altre volte Max e Andrea si sono incontrati da "Pepe" in via Della Rocca, nel centro di Torino, per un caffè e qualche chiacchiera. Una zona frequentata dai bianconeri, molti giocatori hanno casa in quel posto. Quasi mezz'ora di chiacchiere, poi l'arrivo anche di Cristiano Giuntoli proprio di fronte al locale, Piazza Maria Teresa. Una stretta di mano, si parla e si sorride prima di congedarsi. "Forza, andiamo andiamo!" sono le parole pronunciate da Andrea Agnelli, un incitamento a tecnico e manager prima di salutarsi. Parole importanti, che segnano il legame che ha ancora con la vecchia signora.