Andrea Pirlo, un addio doloroso ma anche difficilmente evitabile, a questo punto. Una separazione annunciata a fine stagione, con un retroscena di fiducia e stima: "Probabilmente si tratterà di un arrivederci, non di un addio. Negli ambienti bianconeri - scrive Tuttosport - sono ancora tutti convinti che il bresciano diventerà un grande tecnico. La sensazione, però, è che Pirlo, proprio come quando da giovane talento passò dall’Inter ai prestiti alla Reggina e al Brescia per poi raggiungere il top successivamente al Milan e alla Juventus, anche in panchina abbia bisogno di un passo indietro per poi farne due in avanti in futuro".