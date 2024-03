Il presidente, nei giorni scorsi aveva definito Igorun “uomo di ferro, un sergente che sa usare bastone e carota”. In un virgolettato riportato dal Messaggero questa mattina inoltre il patron biancoceleste ha anche rivelato un retroscena di mercato, che riguarda proprio il nuovo allenatore, che in Italia ha già allenato Udinese e Verona: “Lo volevano anche la Roma e il Napoli prima di noi, ma lui non ci è andato. Ha scelto noi invece e di questo siamo contenti. Adesso ripartiamo da capo con il vecchio spirito”.