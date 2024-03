Lavuole arrivare a Lewisdel Bologna. Stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino la dirigenza bianconera avrebbe già in mente una strategia per arrivare al giocatore attualmente allenato da Thiago Motta. Si tratterebbe del possibile inserimento di tre contropartite. I nomi sul piatto sono quelli di Iling Jr., Miretti o Barrenechea per riuscire ad abbassare le pretese del club emiliano sul giocatore. I prossimi mesi però saranno chiave per capire l'effettivo valore del giocatore e di conseguenza per capire come la Juventus potrebbe muoversi per riuscire ad aggiudicarselo.