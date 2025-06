Il Resto del Carlino - Il Bologna mette gli occhi su Mbangula

Getty Images

Ilguarda in casa Juventus per rinforzarsi verso la prossima stagione: stando a quanto scrive questa mattina "Il Resto del Carlino", il club emiliano sarebbe interessato a Samuel, esterno d'attacco classe 2004 della nazionale belga. Mbangula, in particolare, sarebbe visto come il perfetto sostituto di Ndoye, esterno svizzero che avrebbe molte richieste, su tutte quella degli inglesi del Nottingham Forest. Nel mirino del Bologna sarebbe finito anche Nicolò Savona che ha raggiunto poco fa l'accordo per rinnovare con la Juventus fino al 2030.