La UEFA ha pubblicato, attraverso il proprio sito ufficiale, un report di tutte le squadre che sono sbarcate agli ottavi di Champions League. Questo è quanto viene detto sulla Juventus: "Chi è l'allenatore? Andrea Pirlo, un numero 10 di classe il cui tocco vellutato ha aiutato Milan e Juve a vincere sei scudetti e due UEFA Champions League. Pirlo è stato promosso dall' Under 23 a luglio per vedere se poteva ispirare da allenatore come faceva in campo. La fase ai gironi descritta in dieci parole: solida anche se non spettacolare, difficile da battere ma priva di istinto omicida. Álvaro Morata, autore del gol della Juve nella finale persa per 3-1 contro il Barcellona nel 2015, gioca come se avesse una missione da quando è tornato a Torino. La Juve di Pirlo potrebbe essere ancora un work in progress ma con Cristiano Ronaldo e questo Morata davanti, i bianconeri hanno il potenziale per andare lontano nella competizione".