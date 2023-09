Inizia a delinearsi un misterioso "giallo" nella stagione della Juventus. Il mistero ruota attorno aiassegnati ai giocatori bianconeri nelle prime cinque giornate di Serie A: ben 15, un record nella Serie A, condiviso solo dalla Salernitana. Questi cartellini gialli sembrano. Questo significa che un giocatore bianconero viene ammonito ogni 3,9 falli, un primato solitario in Serie A. Solo il Milan si avvicina, con un cartellino giallo ogni 4,4 falli commessi. In confronto, l'Inter ha un cartellino giallo ogni 8,3 falli e l'Atalanta è in fondo alla classifica con uno ogni 10,8 falli.Secondo Tuttosport, naturalmente, c'è da considerare che non tutti i falli meritano un cartellino giallo, ma le proporzioni sembrano sorprendentemente elevate per una Juventus che, sebbene più intensa e aggressiva, è anche meno esperta in termini di falli rispetto al passato. Nonostante l'assoluta mancanza di intenti persecutori da parte degli arbitri,Questo clima di tensione sembra aggravarsi ulteriormente, come dimostrato dai recenti episodi discutibili, tra cui un rigore negato al Bologna in una partita in cui alla Juventus era stato negato un rigore simile, o un gol controverso in cui la palla era stata tenuta in campo per un soffio.