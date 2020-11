Dopo la vittoria con lo Spezia la Juventus volta pagina ed è concentrata per la trasferta di Budapest, dove mercoledì affronterà il Ferencvaros in Champions League. Ecco il report dell'allenamento di oggi: "Va verso il rush finale prima della sosta di novembre la Juventus, che dopo i quattro gol di ieri a Cesena è tornata ad allenarsi questa mattina al Training Center - si legge sul sito ufficiale - La squadra come sempre ha suddiviso la seduta di oggi, dedicata allo scarico per chi ha giocato ieri contro lo Spezia, mentre per il resto del gruppo l’allenamento in campo aveva come menu possessi palla, gioco a tema e partitella finale".



Domani è già vigilia della sfida contro il Ferencvaros: i bianconeri sono attesi in campo per la rifinitura al mattino, dopodiché partiranno per Budapest dove, alle 18.30, è prevista la conferenza stampa, che sarà come sempre trasmessa in diretta nella sezione Juventus Tv".