Digione-Rennes (calcio d'inizio alle ore 19) e Nimes-Paris Saint Germain (ore 21) sono i due anticipi che aprono la settimana giornata di campionato nella Ligue 1 francese.

Il Rennes, capolista insieme al Lille, non vuole andare in testa-coda sul campo del Digione ultimo in classifica. I nuovi acquisti Dalbert e Rugani, arrivati in prestito da Inter e Juventus, giocano titolari. Invece il gioiello francese Camavinga parte dalla panchina.

I campioni in carica del PSG sono a due punti dalla vetta e sono impegnati in casa del Nimes.