Il Rennes ha ridimensionato la valutazione di Eduardo Camavinga: per prendere il talento francese, ora, bastano 50 milioni. Si fa per dire, perché per investire una cifra così importante bisogna trovare il piano giusto e la strategia vincente. Soprattutto in tempo di Covid. Lo sa bene, la Juventus, che su Camavinga ha acceso i riflettori già da tempo senza però mai affondare il colpo. Difficile che lo farà ora, perché nonostante il Rennes abbia abbassato le pretese si parla di una cifra comunque troppo alta per le casse bianconere.