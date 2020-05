Un bello spavento, per fortuna senza conseguenze. Un paio di mesi fa la signora Dolores Aveiro era stata ricoverata d'urgenza per un ictus, spaventando il figlio Cristiano Ronaldo e gli altri fratelli. Il portoghese è stato il primo giocatore della Juventus a lasciare l'Italia e volare a Madeira per assistere la madre nei giorni post ictus, e oggi, insieme ai fratelli, gli ha fatto trovare un bel regalo in garage. La mamma di CR7 ha pubblicato su Instagram la foto di una nuova macchina infiocchettata e un bel mazzo di fiori: "Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti".