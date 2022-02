Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non ha portato i frutti sperati, ne per il club inglese e tantomeno per il fuoriclasse portoghese che, ambiva a traguardi sicuramente più prestigiosi. Ma a coccolare e confortare CR7 ci ha pensato la sua splendida compagna Georgina Rordiguez che, in occasione del 37esimo compleanno del 5 volte Pallone d'Oro ha provveduto a fargli recapitare un regalo speciale. Si tratta dell'ennesima autovettura di lusso che si va ad aggiungere al 'garage' di Cristiano e il veicolo in questione è una Cadillac Escalade dal valore di 150.000 euro. L'ex bianconero si è poi recato agli allenamenti a bordo della sua nuova supercar.