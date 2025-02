Il record fatto registrare da Adeyemi in Bundesliga: il dato è impressionante

AFP via Getty Images

Il record di Adeyemi in Bundesliga

Karim Adeyemi fa della tecnica e soprattutto della rapidità i pezzi migliori del suo vasto repertorio. L'esterno offensivo tedesco, inoltre, è detentore di un record - per quanto riguarda il campionato tedesco - che ad oggi risulta inavvicinabile per gli altri. Il classe 2002, seguito dalla Juventus in estate e dal Napoli nel corso del mercato di gennaio, potrebbe tornare di moda in casa bianconera in vista di giugno, quando il club zebrato potrebbe architettare un nuovo assalto.Adeyemi ha fatto registrare una velocità di punta di 36.7 km/h, in data 4 febbraio 2023, nel corso della partita tra il suo Borussia Dortmund e il Friburgo: si tratta del dato più alto mai raccolto nella storia della Bundesliga, come si legge su Tuttosport.