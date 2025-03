Il record di Kenan Yildiz che dice tutto della Juventus

AFP via Getty Images

Kenancontinua a bruciare le tappe e a dimostrare il suo talento con la maglia della. Con 26 presenze già collezionate in questo campionato, il trequartista turco. Nato il 4 maggio 2005, il classe 2005 sta confermando di essere una delle più brillanti promesse del calcio europeo.La fiducia di Thiago Motta nei suoi confronti è evidente: Yildiz ha guadagnato sempre più spazio nel corso della stagione, sfruttando al meglio le occasioni concesse. La sua tecnica sopraffina, la capacità di giocare tra le linee e il carisma mostrato in campo lo rendono un elemento prezioso per la Juventus, che ha puntato forte su di lui per il presente e il futuro.

Nonostante la giovane età, il talento turco si è già fatto notare con prestazioni di alto livello, contribuendo con gol e assist alla causa bianconera. La sua maturità calcistica è sorprendente e lo ha reso un punto fermo della rosa, attirando l’attenzione anche della sua nazionale.Con ampi margini di miglioramento, Yildiz rappresenta una delle grandi speranze del calcio italiano. Se continuerà su questa strada, il suo nome sarà destinato a brillare ancora a lungo, diventando uno dei pilastri della Juventus e, forse, una futura stella internazionale.