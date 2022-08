Juve-Roma finisce 1-1. Ecco l'analisi dal sito ufficiale bianconero: "Quello di Dusanarrivato dopo 1 minuto e 16 secondi è stato il gol più veloce su punizione diretta in Serie A da quando il dato è disponibile (2004/05) – il precedente gol più veloce su punizione era di Giaccherini, per il Bologna contro la Lazio il 17/01/2016 (1:19).- Dusan Vlahovic non segnava su calcio di punizione diretto in Serie A dal 24 ottobre 2021, contro il Cagliari – quello di stasera è stato il suo secondo gol di questo tipo nel massimo campionato.- Dusan Vlahovic ha segnato dopo 1 minuto e 16 secondi, il suo gol più veloce in Serie A - la rete è arrivata con il suo primo tocco della partita.- La Juventus non segnava su calcio di punizione diretto in Serie A dal 4 luglio 2020 (Ronaldo vs Torino), sono passati 784 giorni.- Rui Patricio ha subito gol dopo un'imbattibilità durata 361 minuti in Serie A.- La Roma ha subito gol dopo una serie di quattro gare in cui aveva mantenuto la porta inviolata, contando tutte le competizioni".