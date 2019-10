Il Real Madrid vuole Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus è uno dei migliori registi al mondo. Qualità e quantità in un unico calciatore che ha fatto ulteriori passi avanti con Maurizio Sarri in panchina. "L'obiettivo è diventare uno dei migliori al mondo", le parole che il bosniaco ha ripetuto in questi anni bianconeri. Ora più che mai ci sta riuscendo e dalla Spagna di parla di un interesse concreto del Real Madrid. La Juve, però, non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore. La risposta è già chiara, non c'è neanche bisogno di chiamare alla Continassa.