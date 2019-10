Florentino Perez vuole Miralem Pjanic. Così afferma Don Balon dalla Spagna, sottolineando come il presidente del Real Madrid sia pronto a tutto pur di assicurarsi il centrocampista della Juventus. E, in questo senso, avrebbe pronta un'offerta molto ghiotta per i bianconeri: 30 milioni di euro più il cartellino di Isco, in partenza dai Blancos dopo le recenti incomprensioni con Zinedine Zidane. La Juventus, però, non sembra intenzionata a rinunciare a Pjanic, fondamentale nel gioco di Maurizio Sarri.