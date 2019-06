Il Real Madrid ha pronta un'offerta da brividi per portare Neymar dal Paris Saint-Germain nella capitale spagnola. Il gioiello brasiliano è ormai a tutti gli effetti sul mercato e, se il Barcellona sembra favorito per il suo ritorno in blaugrana, i Blancos vogliono superare la concorrenza per il colpo da urlo. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, il Real ha messo sul piatto 130 milioni di euro e il cartellino di James Rodriguez o di Gareth Bale, entrambi in uscita da Madrid in questa calda estate di mercato.