Continua il momento no di Paulo Dybala, che anche nell'ultima gara con lo Spezia non ha inciso prima di lasciare il posto a Cristiano Ronaldo. Da una parte le difficoltà a lasciare il segno in campo, dall'altra un rinnovo che ancora non arriva nonostante la trattativa sia iniziata mesi fa, e così dalla Spagna parlano di un nuovo interessamento del Real Madrid per l'argentino. Stavolta i Blancos vogliono fare sul serio, e in cambio di Dybala sono pronti a mettere sul piatto lo spagnolo Isco, centrocampista che piace molto ad Andrea Pirlo