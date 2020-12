Potrebbe essere l'ultima stagione al Rennes per Eduardo Camavinga, talento di prospettiva sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri lo monitorano e lo studiano, sapendo che il centrocampista classe 2002 piace anche ad altre big europee e che ci sarà da combattere per provare a portarlo a Torino. Secondo quanto riporta As, infatti, è forte l'interesse del Real Madrid che è in pole per Camavinga e punta a chiudere l'affare per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.