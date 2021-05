2









Ci sono ancora 180' da giocare in una settimana. Prima la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta mercoledì, poi domenica a Bologna, l'ultimo scoglio per rincorrere la Champions League. Qualcosa che potrebbe cambiare il futuro di Pirlo? No, perché oggi alla Continassa sembrano orientati a cambiare. In bilico c'è la dirigenza, ci sono alcuni giocatori, ma c'è senza dubbio anche il tecnico, per una dolorosa ma difficilmente evitabile separazione. Negli ambienti bianconeri sono ancora tutti convinti che il bresciano diventerà un grande tecnico, spiega Tuttosport, ma che abbia bisogno di un passo indietro per poi farne due in avanti in futuro. Un percorso dal basso già compiuto dal suo amico fraterno Rino Gattuso, oggi al Napoli. Ecco il suo nome e le sue quotazioni sono in salita per la panchina della Juventus 2021-22. Non è un’idea dell’ultima ora, racconta il quotidiano, perché il tecnico è in scadenza a fine stagione e saluterà il Napoli per una nuova panchina. Il suo identikit stuzzica i dirigenti bianconeri, ma negli ultimi giorni la candidatura si è rafforzata: "Gattuso è molto più che un’ipotesi", si legge. E ancora: "Gattuso è considerato un piano A alla Continassa, non una eventuale alternativa a Massimiliano Allegri o Zizou Zidane". C'è anche la Fiorentina, che si è mossa con grande anticipo. Intanto, Allegri è pressato dal Real Madrid, che saluterà Zidane e potrà puntare sul livornese, mentre il francese sembra orientato ad aspettare la panchina della Francia, che si libererà dopo il Mondiale in Qatar dell’inverno 2022. Allegri resta idea viva anche per l'Inter.