Il Real Madrid serve il lasciapassare alla Juventus per l’assalto a Paul Pogba. È quanto riporta As, secondo cui le Merengues avrebbero deciso di concentrare tutti i loro sforzi economici sul Erling Haaland del Borussia Dortmund. La dirigenza madridista è conscia dell’emergenza economica che il club affronterà a causa del coronavirus, per questo un doppio colpo costosissimo sarà impossibile. Tra gli obiettivi dei Blancos ci sono anche il centrocampista francese del Manchester United e il diamante del Psg Mbappé, ma sembra che vireranno con decisione sul gigante norvegese. Ottima notizia per la Juve, che in questo scenario potrebbe trattare il ritorno di Pogba indisturbata.