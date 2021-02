Come riportano dalla Spagna, il particolare il Chiringuito, il Real Madrid ha messo Marcelo nella lista dei cedibili in vista della prossima stagione. I Blancos stanno programmando un sostanzioso ringiovanimento della rosa e dopo anni ad alzare trofei, le strade tra la casa blanca e il terzino brasiliano potrebbero separarsi. Occasione che farà certamente gola alla Juventus, che da anni viene accostata a Marcelo senza mai aver mai fatto sul serio. Chissà che nel prossimo mercato estivo non si presenti l’occasione definitiva