Il Real Madrid prepara il grande colpo per il mercato di gennaio. Le Merengues, secondo il quotidiano spagnolo As, stanno preparando un'offerta di 30 milioni da presentare al Tottenham per Christian Erkisen, in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore, sul quale c'è anche la Juventus, preferirebbe però partire a giugno quando potrebbe avere un ingaggio più alto dal suo nuovo club.