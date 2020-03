Secondo quanto riferito da El Desmarque, anche il Real Madrid si sarebbe messo sulle tracce di Sandro Tonali. Il talento del Brescia, classe 2000, ha fatto vedere tutte le sue qualità in questa prima stagione in Serie A e, come Verratti prima di lui, il suo futuro potrebbe essere all'estero. Infatti, oltre al Real, anche il Psg è da sempre su Tonali, fronteggiando così il fronte italiano, con Juventus e Inter che lo marcano stretto da mesi. Insomma, potrebbe scatenarsi un'asta, con buona gioia del presidente bresciano Massimo Cellino, che ha rimandato apposta in estate ogni discorso proprio sperando di alzare il prezzo del giocatore.