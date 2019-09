Zinedine Zidane è in testa alla classifica nella Liga con il suo Real Madrid, ma l'inizio di stagione dei Blancos, complice anche la dolorosa sconfitta per 3-0 all'esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain, non è stato comunque dei migliori. Il pareggio per 0-0 nel derby contro l'Atletico di ieri sera, nonostante Zidane abbia dichiarato che i suoi "meritavano la vittoria", è un altro mezzo passo falso, che può scatenare le voci sul futuro della panchina del Real. Alla finestra c'è anche Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus.