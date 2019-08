Il Real Madrid sembra aver di fatto mollato la pista che porta a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, grande obiettivo di mercato per rinforzare il reparto di Zinedine Zidane, è sempre più lontano dai Blancos, che, secondo quanto riportato da Goal.com, hanno effettuato un sondaggio con lo Sporting per un colpo last minute su Bruno Fernandes. Il club portoghese lo valuta almeno 80 milioni di euro e la Juventus spera che l'affare vada in porto, anche in vista dell'estate del 2020 e di un nuovo assalto a Pogba, per il suo ritorno a Torino.