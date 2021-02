Eden Hazard è passato in un paio d'anni da uno dei giocatori più quotati al mondo a campione in declino. Per questo la stampa spagnola è sicura che il 30enne belga sia sul mercato e quest'estate sarà ceduto dal Real Madrid. Le ipotesi più battute sono quelle sul ritorno al Chelsea o il passaggio alla Juventus. Ma quanto c'è di vero su quest'ultimo rumor? A raccontare tutta la verità è Calciomercato.com: la Juve ha una posizione molto netta, quella del totale disinteresse per un eventuale acquisto di Hazard.