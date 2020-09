Zinedine Zidane non smette di cullare il sogno di allenare Paul Pogba, suo grande pupillo che vuole portare al Real Madrid a tutti i costi. Come riporta il Sun, le Merengues vorrebbero far partire l’assalto al centrocampista del Manchester United, ma non solo, perché nel mirino ci sono altre due stelle come Mbappé e Haaland. Ma dall’anno prossimo. Infatti, la dirigenza madrilena avrebbe preso la decisione di non investir in questa sessione di mercato, reputando la propria rosa all’altezza per tutte le competizioni. Juventus avvisata.