Paul Pogba è il grande sogno di Paratici ma non solo. Il dirigente bianconero lavora per riportarlo in bianconero, a Madrid c'è Zidane che farebbe di tutto per averlo al Real. Poco convinto di affondare il colpo per il centrocampista del Manchester United, però, è Florentino Perez, secondo il quale il "nuovo Pogba" ce l'avrebbero già in casa ed è Federico Valverde, uruguaiano classe '98 pescato nel Penarol.