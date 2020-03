L'estate scorsa il nome di Gareth Bale è stato accostato alla Juventus. Profilo che affascina e che scalda i tifosi juventini, il gallese sembrava a un passo dall'addio al Real Madrid ma alla fine è rimasto in Spagna dove però finora non ha trovato molto spazio in questa stagione. Ecco perché secondo la stampa spagnola le Merengues non aspettano altro che la riapertura del mercato per trovare una sistemazione all'esterno offensivo, che nell'estate del 2013 sbarcò in Spagna per 100 milioni di euro e ora il club spagnolo non vorrebbe fare una minusvalenza troppo grande.