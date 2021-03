1









Stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Real Madrid è pronto a mettere sul mercato tre giocatori che non fanno più parte dei piani di Zinedine Zidane, ovvero Marcelo, Isco e Mariano Diaz. I primi due, seguiti dalla Juventus da diverso tempo, da protagonisti del primo ciclo del tecnico francese sulla panchina blanca sono diventati esuberi, entrambi con il contratto in scadenza nel 2022. Il terzo, invece, non ha mai convinto da quando è tornato a vestire la maglia dei Galacticos.