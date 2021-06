Nelle scorse settimane il nome di Sergio Ramos era stato accostato alla Juventus. In particolare l'hanno fatto in Spagna, da dove fanno sapere che il rinnovo dello spagnolo con il Real Madrid è sempre più lontano. Il Mundo Deportivo racconta di un'offerta per il prolungamento ritirata da parte delle Merengues. Ramos aveva rifiutato l'ultima proposta a ribasso ma sembrerebbe averci ripensato. Ora che apre lui alla permanenza a Madrid, però, il presidente Perez fa sapere che ormai è scaduto il tempo. E la Juve ci pensa...