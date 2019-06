Marcelo può lasciare il Real Madrid in estate. Il brasiliano è in uscita dal Real Madrid che nei giorni scorsi ha annunciato l'acquisto di Mendy dal Lione. Il francese potrebbe togliere minuti di gioco al brasiliano che già nella passata stagione non ha giocato con continuità. Non è un segreto che Cristiano Ronaldo stia spingendo per far approdare il suo ex compagno di squadra all'Allianz Stadium. Ora più che mai Marcelo può partire, appena verrà annunciato il nuovo allenatore partirà l'offensiva della Juve-