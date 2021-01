La Juventus ha messo da tempo gli occhi in casa Real Madrid, alle prese con qualche caso spinoso. Il primo è quello che riguarda il futuro di Sergio Ramos, secondo quello di Marcelo, per il quale Todofichajes.com riporta importanti novità. Infatti, i componenti del Cda delle Merengues starebbero facendo pressione sulla dirigenza per la cessione a gennaio del terzino brasiliano, chiuso nei piani di Zidane da Mendy. Il prezzo di vendita dovrebbe assestarsi intorno ai 18 milioni di euro. La Juve monitora a distanza, come il Paris Saint-Germain.