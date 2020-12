Potrebbe non esserci concorrenza per la Juventus che vuole arrivare a Paul Pogba. Poi, è chiaro, ci sarebbe da trattare col Manchester United e con il giocatore per l'ingaggio, ma intanto il Real Madrid si starebbe defilando virando su altri obiettivi per il centrocampo. A riportarlo è Defensa Central, secondo il quale le Merengues hanno messo nel mirino il centrocampista del Brighton Yves Bissouma. Il motivo è esclusivamente economico, considerando che ha un prezzo decisamente più basso - circa 35 milioni di euro - rispetto a Pogba. Che la Juve non molla.