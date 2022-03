Lunedì scorso, la storia tra Dybala e Juventus è terminata. L’ultimo incontro tra la dirigenza bianconera e i rappresentati del calciatore argentino, 2 ore per dirsi che non ci sarebbe stato un futuro e che la Joya era libera di trovarsi un’altra squadra. Da quel momento, l’accelerata dell’entourage per assicurare al giocatore un futuro. Accelerata che ha portato in direzione Spagna, infatti Antun si è messo subito al lavoro per ricevere l’abilitazione ad operare nella Liga. Da lì, i primi contatti o, quantomeno, tentativi di contatto, visto che il Real Madrid si è dimostrato per nulla interessato ad ascoltare l’agente di Dybala, secondo quanto riferisce El Nacional.



Sempre secondo il media catalano, porte sbarrate anche a Barcellona. Infatti, nonostante il presidente Laporta vedrebbe di buon occhio l’arrivo di Dybala in blaugrana, Xavi non lo reputa funzionale al progetto e, addirittura, pensa che il calciatore sia sopravvalutato.



In Spagna, quindi, rimane calda la pista che porterebbe all’Atletico Madrid, pista caldeggiata dallo stesso Dybala. Attenzione, però, all’Inter e a Marotta che potrebbe approfittare di questa incertezza, per inserirsi e regalare una maglia nerazzurra a chi, oggi, veste la 10 della Juventus.