Matthijs De Ligt è sempre presente sulla lista dei desideri del Real Madrid. Ogni settimana in Spagna si parla del difensore della Juve, il preferito della dirigenza del Real per stile in campo e anche fuori, e per potenziale. Approvato da Zidane in prospettiva e come titolare già pronto, De Ligt è graditissimo e viene considerato dai Blancos l’erede naturale di Sergio Ramos, ormai 34enne.



VENDETTE - Dietro l’interesse c’è dunque un’opportunità, ma non solo: secondo Calciomercato.com c’è anche una storia di sgarbi e vendette con il Barcellona, con i blaugrana che fino a un anno fa avevano in pugno il centrale oggi alla Juve. Anche ad aprile lo hanno chiesto al club bianconero, in quanto sentono di aver sprecato una chance, ma hanno ricevuto un sonoro ‘no’ in risposta. E’ anche per questo che il Real brama il doppio colpo: prendere De Ligt come erede di Ramos e allo stesso tempo soffiare il preferito del Barcellona. Florentino Perez, assicurano in Spagna, sarebbe pronto a offrire una cifra vicina a 100 milioni di euro. Ma c’è un ostacolo enorme. LA JUVE... - Eh sì, perché nonostante la volontà del Real, di Perez e di Zidane, la Juve è stata chiara: quest’estate non venderà De Ligt. Lo stesso Matthijs, nelle sue ultime dichiarazioni, non ha lasciato alcun margine di dialogo, al riguardo. Il Real è però entrato in corsa, con il Barcellona: la Juve non si priverà di De Ligt dopo un anno, ma l’assalto è appena iniziato…