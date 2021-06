All'improvviso ecco il Real Madrid. Sull'ex Juve Leonardo Spinazzola è piombato il club spagnolo, che vuole investire sul laterale italiano. In molti hanno chiesto informazioni, specialmente dopo l'inizio di questo Europeo. Il suo procuratore, Davide Lippi, nei giorni scorsi in Francia ha incontrato alcuni intermediari, uno dei quali parlava per conto del Real Madrid. La Roma, però, ha le idee chiare: i Friedkin non vogliono cedere Spinazzola, che rientra ormai nella categoria dei giocatori di prima classe ai quali non rinunceranno. Lo riporta il Corriere dello Sport.